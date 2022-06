DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

VW-Forschungskonsortium will Batterien erstmals mehrfach recyceln

Ein vom Autokonzern Volkswagen geführtes Forscher-Team soll nachweisen, dass Antriebsbatterien mehrfach recycelt werden können. Das Forschungskonsortium namens HVBatCycle verfolgt nach Angaben von Volkswagen das Ziel, Kathodenmetalle, Elektrolyt und Graphit dauerhaft im geschlossenen Materialkreislauf zu führen, also mehrfach nacheinander zurückzugewinnen und wiedereinzusetzen.

Porsche investiert verstärkt in Startups

Porsche investiert verstärkt in junge Unternehmen mit vielversprechenden Geschäftsmodellen im Mobilitätsbereich. Dazu hat der Sportwagenhersteller laut Mitteilung eine Kooperation mit dem US-Unternehmen UP.Labs vereinbart, einer Plattform zur Förderung junger Unternehmen. Ziel sei es, von 2023 bis 2025 sechs Unternehmen mit neuen Businessmodellen in verschiedenen Bereichen der Mobilität zu gründen, so die Unternehmen.

Mercedes ruft weltweit fast eine Million Autos zurück

Mercedes-Benz muss wegen möglicher Probleme an den Bremsen weltweit fast eine Million Autos der Baujahre 2004 bis 2015 zurückrufen. Betroffen seien die SUV-Baureihen ML und GL sowie die R-Klasse, eine Großraumlimousine, hieß es in der Rückruf-Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Der Autobauer kündigte an, umgehend mit der Rückrufmaßnahme zu beginnen. "Bis zur Prüfung bitten wir darum, das Fahrzeug nicht mehr zu nutzen", erklärte ein Unternehmenssprecher.

Fiat Chrysler zahlt 300 Mio USD Strafe wegen Dieselskandal

Fiat Chrysler hat sich im Dieselskandal der Verschwörung zum Betrug für schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar (280 Millionen Euro) zugestimmt. Wie der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Kenneth Polite am Freitag mitteilte, war der Autobauer "an einem mehrjährigen Plan zur Irreführung von US-Aufsichtsbehörden und Kunden beteiligt". Fiat Chrysler wurde beschuldigt, "Abschalteinrichtungen" in Dieselautos eingebaut zu haben, um Abgasnormen zu umgehen.

Stellantis-Chef Tavares bemängelt Produktqualität in Opel-Werken

Der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Tavares, ist unzufrieden mit der Produktionsqualität in den deutschen Autofabriken des Konzerns: Die drei Opel-Werke am Stammsitz in Rüsselsheim, in Eisenach und in Kaiserslautern seien bislang nicht ausreichend wettbewerbsfähig, sagte Tavares der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Harte Arbeit, einschließlich der Produktionsqualität". Auch von Kunden kämen wegen Qualitätsmängeln negative Rückmeldungen.

Elon Musk will 10 Prozent der Tesla-Angestellten entlassen

Der Elektroautobauer Tesla will 10 Prozent seiner Angestellten entlassen. Grund dafür sind die Sorgen um die Weltwirtschaft und eine Reihe von Neueinstellungen, die die Zahl der mit Festgehalt bezahlten Mitarbeiter des Unternehmens allein in einem Jahr um 45 Prozent ansteigen ließ. Tesla-Chef Elon Musk informierte die Mitarbeiter in einem Memo über den Stellenabbau und erklärte, der Elektroautobauer sei in vielen Bereichen überbesetzt", wie mit der E-Mail vertraute Personen berichten.

US-Behörde vertieft Untersuchung zu Tesla-Autopilot

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde hat eine Überprüfung des Autopiloten von Tesla ausgeweitet, nachdem neue Unfälle mit geparkten Rettungsfahrzeugen an Einsatzorten festgestellt wurden. Wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte, wurde die im August eingeleitete Untersuchung vertieft. In der Regel ist dies die Vorstufe für die endgültige Entscheidung über einen möglicherweise verpflichtenden Rückruf.

