Torq Resources meldete Pläne für ein weiteres Bohrprogramm, um die neue Entdeckung auf seinem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita zu erweitern, neue Barmittel fließen in die Konten von Tier One Silver aus einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 3,3 Mio. CAD, Maple Gold Mines meldete eine Erhöhung des Explorationsbudgets für das zweite Jahr bei Douay und Joutel um 4,8 Mio. CAD und Condor Gold meldete signifikante Untersuchungsergebnisse nahe der Oberfläche aus der Beprobung von geotechnischen Bohrlöchern im Tagebau La India.