Die Anleger werden wieder nervöser, da die Inflation weiterhin steigt. Somit könnten die Notenbanken gezwungen sein, die Zinsen noch schneller zu erhöhen. Von diesem Schritt werden besonders Tech-Unternehmen wie Snap getroffen. Auch Goldman setzt radikal den Rotstift an - aber stuft Snap weiter als "Buy" ein.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Snap von 60 auf 25 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...