Auch zum Franken zeigte sich der Dollar nach den Inflationszahlen robuster.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag stark unter Druck geraten. Am Nachmittag sank die Gemeinschaftswährung im Tief bis auf 1,0506 US-Dollar. Sie kostete damit über einen Cent weniger als im Tageshoch. Und auch zum Franken zeigte sich der Dollar nach den Inflationszahlen robuster. Der Greenback wird derzeit zu 0,9884 nach 0,9817 Franken im Mittagsgeschäft gehandelt. So kostet er knapp einen Rappen...

Den vollständigen Artikel lesen ...