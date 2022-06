Frankfurt (ots) -Wer die Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Kapitolssturm verfolgt hat, der kann keinen Zweifel daran haben: Donald Trump ist nicht nur ein narzisstischer Möchtegernautokrat, sondern auch ein verhinderter Putschist, der wohl selbst die Hinrichtung seines Stellvertreters hingenommen hätte.Nach allen traditionellen Regeln der Demokratie müsste das das Ende seiner politischen Karriere und seinen Umzug ins Gefängnis bedeuten. Doch in den USA des Jahres 2022 ist beides unwahrscheinlich. Es erscheint sogar fraglich, ob die publikumswirksame Präsentation zur besten Fernsehsendezeit irgendetwas an der öffentlichen Meinung ändert.Die liberale Öffentlichkeit muss von seiner Schändlichkeit nicht überzeugt werden. Alles hängt in der polarisierten US-Gesellschaft davon ab, ob es zum Bruch bei den Republikanern kommt. Dafür gibt es bislang wenig Anzeichen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5245268