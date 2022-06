Alle Hoffnungen beim französischen Impfstoffhersteller Valneva ruhen auf der baldigen Zulassung des Totimpstoffs VLA2001 durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Und die Entscheidung der Behörden könnte nun in Kürze fallen. Denn ab dem 20. Juni kommt das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zusammen…

Dabei benötigt Valneva den Befreiungsschlag mehr denn je. Denn schließlich hatte die EU zuletzt vermeldet, die Liefervereinbarung mit Valneva über 60 Millionen Impfstoffdosen zum 30. April gekündigt zu haben. Laut Vertrag hat Valneva die eingeräumte Frist zum Nachbessern zwar erfolgreich genutzt, doch das Unternehmen täte gut daran, die Zulassung nun endlich zu bekommen.

Auch die Börse scheint auf den großen Knall zu warten. Denn die Schwankungen der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...