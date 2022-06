Wochenausblick: Aktienmärkte nach US-Inflationsdaten deutlich schwächer, Fed-Zinsentscheid am kommenden Mittwoch

Bastian Galuschka,

Die Aktienmärkte haben mit kräftigen Kursverlusten auf neue US-Inflationsdaten und ein schwaches Uni-Michigan-Konsumklima reagiert. Der DAX geht tiefrot aus dem Handel und verzeichnet auch im Wochenvergleich deutliche Abgaben.

Die Inflationsrate in den USA ist von 8,3 Prozent im April auf 8,6 Prozent im Mai gestiegen, wie die US-Arbeitsstatistikbehörde BLS am Freitag mitgeteilt hat. Die Volkswirte der Banken hatten für Mai im Mittel mit einer konstanten Inflationsrate von 8,3 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate erreichte den höchsten Stand seit Dezember 1981. Unterdessen hat sich die Stimmung der US-Verbraucher deutlich eingetrübt. Das von der Uni Michigan ermittelte US-Konsumklima sank im Juni nach vorläufigen Angaben auf 50,2 Zähler; von 58,4 Punkten im Vormonat. Erwartet wurde nur ein leichter Rückgang auf 58,1 Punkte.

In der kommenden Woche dürfte vor allem der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend im Fokus stehen. Es gilt als so gut wie sicher, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte anheben dürfte. Nach den jüngsten Inflationsdaten dürfte der Druck auf die Fed aber noch einmal zugenommen haben, die Inflation zu bekämpfen.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat einen weiteren Punktsieg im Zusammenhang mit den laufenden Glyphosat-Schadensersatzklagen errungen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Missouri wies die Schadensersatzklage eines Mannes ab, der seine Krebserkrankung auf das glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel Roundup zurückgeführt hatte.

Das Softwareunternehmen DocuSign hat im zurückliegenden Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Im ersten Geschäftsquartal konnte der Umsatz von 461,9 Millionen Dollar im Vorjahresquartal auf nun 588,7 Millionen Dolar zulegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sank aber gleichzeitig von 0,44 Dollar auf 0,38 Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten einen Gewinnanstieg auf 0,46 Dollar erwartet.

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Juni

USA - Erzeugerpreise Mai

USA - Einzelhandelsumsatz Mai

USA - Fed-Zinsentscheid & Pressekonferenz

USA - Philadelphia-Fed-Index Juni

USA - Verbrauchervertrauen Conference Board Juni

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.871/14.201/14.226/14.315/14.330/14.589/14.603

Unterstützungsmarken: 13.683/13.380/13.107

Der DAX erwischte heute einen rabenschwarzen Tag. Der Index verlor vom Start weg an Boden und crashte direkt bis an das Ziel bei 13.871 Punkten. Doch auch hier kam es zu keiner Stabilisierung. Zusammen mit den auch eklatant schwachen US-Indizes bildete der Index am Nachmittag weitere Tiefs aus. Damit ist auch eine Aufwärtstrendvariante seit dem Märztief Geschichte. Die nächsten Supports in Form wichtiger Zwischentiefs liegen nun bei 13.683 und 13.380 Punkten. Erholungen treffen vorrangig in Form der unterschrittenen Aufwärtstrendlinie und im Bereich von 14.200 Punkten auf Widerstände.

DAXin Punkten; 4-Stunden-Chart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2022 - 10.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017- 10.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

