Die dreifache MMA-Weltmeisterin und PUMA-Botschafterin Joanna Jedrzejczyk spricht auf der PUMA-Plattform "Only See Great" über ihre Vision der Mixed Martial Arts (gemischte Kampfsportarten), während sie sich auf ihren Rückkampf gegen Zhang Weili am Sonntag, 12. Juni, in Singapur vorbereitet.

In einem Videointerview gewährt Joanna Einblicke in ihr Trainingskonzept, ihre Siege und ihr Engagement für PUMA-Kampagne "Only See Great": "Was ist der Unterschied zwischen Gut und Großartig? Es geht vor allem darum, sich zu behaupten und Worten Taten folgen zu lassen "walk it like you talk it". Ganz gleich, wie schwer der Weg ist du musst ihn gehen. Per aspera ad astra!", so Joanna.

Das Mosaik der Kulturen und Sprachen Singapurs spiegelt nicht nur die Vielfalt von MMA wider, sondern auch Joannas Fähigkeiten. Vor der Kulisse berühmter Orte in Singapur zeigte sie Bewegungsabläufe, die mit Techniken wie Muay Thai, Ringen oder Brazilian Jiu-Jitsu verwandt sind: Muay Thai, Ringen oder brasilianisches Jiu-Jitsu und zeigte damit die ganze Bandbreite ihrer körperlichen Fähigkeiten. Für Joanna geht es beim MMA darum, verschiedene Fähigkeiten zu haben: "Es sind viele Dinge. Genau wie Singapur. Und ich. Deshalb bin ich hier, um zu kämpfen. Ich sehe nur Großartiges."

Die Idee für PUMAs "Only See Great"-Kampagne wurde von der Kulturikone, dem Unternehmer und Philanthropen Shawn "JAY-Z" Carter inspiriert, der als Erster sagte: "Ich sehe nur Großartiges. Ich sehe nichts Gutes. Ich sehe keine Kompromisse. Wir sollten immer danach streben, etwas Großartiges zu schaffen etwas, das bleibt."

