Die Partnerschaft dient der wirksamen Förderung einer groß angelegten Vermarktung und einer tiefgreifenden Integration des industriellen Ökosystems

RoboSense, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit WeRide, einem weltweit führenden Unternehmen für autonome Fahrtechnologie der Stufe 4, bekannt. Diese Partnerschaft soll WeRide dabei helfen, seine On-Board-Anwendung von intelligenter Solid-State LiDAR-Technik in Automobilqualität sowie die Großserienproduktion und Kommerzialisierung von Technologien für autonomes Fahren zu beschleunigen.

RoboSense Reached Strategic Partnership with WeRide (Photo: Business Wire)

Chunchao Qiu, Mitbegründer und Executive President von RoboSense, kommentierte diese strategische Partnerschaft mit folgenden Worten: "Wir beschäftigen uns seit Jahren eingehend mit der Branche des autonomen Fahrens, und dank des ausgesprochen positiven makroökonomischen Umfelds werden wir bald ein exponentielles Wachstum bei der groß angelegten kommerziellen Anwendung von Technologien für das autonome Fahren erleben. RoboSense hat eine tiefgreifende strategische Partnerschaft mit WeRide geschlossen, um WeRide mit unserer groß angelegten Produktions- und Lieferkapazität für die branchenführenden intelligenten Solid-State LiDAR-Produkte schneller, effizienter und in größerem Umfang bei der Produktion und Anwendung von autonomen Fahrzeugen zu unterstützen und durch pragmatische, mutige und innovative Initiativen als Technologieunternehmen die Reform der Automobilindustrie weiter zu vertiefen."

Tony Han, Gründer und CEO von WeRide, erklärte: "Mit tatkräftiger Unterstützung von RoboSense hat WeRide umfangreiche Erfahrungen in der Anwendung von Solid-State LiDAR für autonome Fahrzeuge gesammelt und ideale Lösungen entwickelt. Das Sensor-Kit wurde in Bezug auf Größe und Stromverbrauch weiter optimiert, und zwar mit gleichbleibend hoher Genauigkeit, Stabilität und Sicherheit bei der Bewältigung der immer komplexeren städtischen Verkehrsbedingungen in China. Dies verschafft unserer SAE L2-L4-Lösung für autonomes Fahren der nächsten Generation einen erheblichen Wettbewerbsvorteil."

Kontinuierliche technologische Innovation, die Ausrichtung auf die kommerzielle Anwendung und die Konzentration auf die Großproduktion bilden die Grundlage dieser Partnerschaft. RoboSense hat sich jüngst mit einer Reihe vor- und nachgelagerter Partnern in der Branche zusammengeschlossen, um vorteilhafte Ressourcen zu integrieren und eine vollständige Lieferkette aufzubauen. Die Einrichtung von intelligenten Produktionslinien von RoboSense in Guangzhou, Shenzhen und anderen Städten mit einer erwarteten jährlichen Produktionskapazität von einer Million Einheiten ist im Wesentlichen abgeschlossen. Damit wird eine kontinuierliche und stabile Versorgung mit fortschrittlichen und zuverlässigen Produkten für WeRide und andere Partner gewährleistet.

Auf der Grundlage dieser strategischen Zusammenarbeit werden die beiden Parteien die industrielle Integration durch technologische Innovationen weiter vertiefen, um den Verbrauchern ein sichereres, komfortableres, bequemeres und normalisiertes autonomes Fahrerlebnis zu bieten.

Über WeRide

WeRide ist ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen im kommerziellen Stadium, das Technologien für autonomes Fahren der Stufe 4 entwickelt. WeRide hat sich zum Ziel gesetzt, sichere und zuverlässige fahrerlose Lösungen zu entwickeln, um Mobilität und Transport sicherer, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. WeRide betreibt Forschung und Entwicklung im Bereich des autonomen Fahrens, führt Tests durch und ist in mehr als 15 Städten auf der ganzen Welt tätig.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem umfassenden Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen transformiert RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Systeme zur Datenanalyse und -interpretation. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, herausragende Hardware und künstliche Intelligenz zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die Roboter, einschließlich autonome Fahrzeuge, in die Lage versetzen, Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, die denen des Menschen überlegen sind.

