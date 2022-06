Taipei (ots/PRNewswire) -Aetina bringt neue KI-Inferenzplattformen auf den Markt - die Serien MegaEdge AIP-SQ37 und MegaEdge AIP-FQ47 (https://www.aetina.com/products-features.php?t=336). Die Plattformen verfügen über ein umfangreiches E/A-Schnittstellendesign, das viele Arten von Peripheriegeräten und Sensoren unterstützt. Sie können daher flexibel in ein breites Spektrum von KI-Systemen integriert werden, um KI-Inferenzaufgaben auszuführen.Die Serie MegaEdge AIP-SQ37 kann in intelligenten Fabriken eingesetzt werden, um Verletzungen an den Fertigungsanlagen zu reduzieren. Mit intelligenten 3D-Kameras und Bewegungserkennungsalgorithmen können die Benutzer der AIP-SQ37-Serie eine Art virtuelle 3D-Zaunlösung für arbeitende Roboterarme herstellen. Wenn das virtuelle 3D-Zaunsystem installiert ist, kann das System mit Hilfe intelligenter 3D-Kameras Arbeiter erkennen, die in den Arbeitsbereich der Roboterarme eindringen, und Signale an die Roboterarme senden, damit diese ihre Bewegungen verlangsamen oder stoppen.Dank seiner 6x USB 3.1 Gen 2-Ports, die eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps bieten, kann der MegaEdge AIP-SQ37 mit USB-Kameras für die automatische optische Inspektion (AOI) verwendet werden. Mit 2x austauschbaren 2,5" SATAIII SSD/HDD-Einschüben ermöglicht der AIP-SQ37 den einfachen Austausch von Speicherlaufwerken, wodurch die Wartungskosten für AI-Systeme gesenkt werden können. Darüber hinaus ermöglicht der AIP-SQ37 Erweiterungen der MXM-Embedded-GPU-Karten, um eine höhere Rechenleistung zu erzielen, während die Plattform klein und energieeffizient bleibt.Die Serie MegaEdge AIP-FQ47, eine weitere neue KI-Inferenzplattform von Aetina, eignet sich für den Einsatz von fortschrittlichen AOI-Systemen. Die Benutzer von AIP-FQ47 können eine KI-Lösung für die visuelle Inspektion zur Fehlererkennung in der Fertigung mit vision-basierten Positionsbestimmungsalgorithmen und linearen Bildsensoren entwickeln. Nach der Installation erkennt und erfasst die visuelle Inspektionslösung über die linearen Bildsensoren zunächst die Bilddaten der zu prüfenden Einheiten (UUT) und identifiziert dann die fehlerhaften Einheiten, wodurch intelligente Fabriken das Qualitätsniveau der Produkte sicherstellen können.Die Serie MegaEdge AIP-FQ47 von Aetina verfügt nicht nur über eine starke und zuverlässige Struktur, sondern auch über eine flexible PCIe-Schnittstelle für die Erweiterung mit verschiedenen professionellen Grafikkarten. Darüber hinaus bietet die E/A-Schnittstelle der AIP-FQ47-Serie 4 LAN-Ports, so dass die Benutzer AI-Inspektionssysteme mit IP-Kameras aufbauen können.Die Serien MegaEdge AIP-SQ37 und MegaEdge AIP-FQ47 (https://www.aetina.com/products-features.php?t=336) können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter in intelligenten Städten, in intelligenten Fabriken und im intelligenten Einzelhandel. Mit ihrer hohen Rechenleistung, ihrer hohen Stabilität und ihrer hohen Flexibilität erleichtern die Serien MegaEdge AIP-SQ37- und AIP-FQ47 die Realisierung von KI-Projekten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836512/Aetina_s_Edge_AI_Inference_Platforms_MegaEdge_Series.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgPressekontakt:Dan Liang,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133736/5245342