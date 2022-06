von Jörg Billina, Euro am Sonntag Im Jahr 2007 gründete er zusammen mit Henry Muhle die Gané Aktiengesellschaft. 2019 wurden beide erstmals als Team vom Finanzen Verlag zum Fondsmanager des Jahres gewählt. Ihr als flexibler Mischfonds konzipierter Acatis Gané Value Event folgt einer an Warren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...