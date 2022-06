Zillertal (ots) -Wer Sport in der freien Natur mag, wird das Zillertal lieben! Im aktivsten Tal der Welt geht es für Sportliche im Sommer von einem Gipfel auf den nächsten. Und das entweder komfortabel mit zehn modernen Sommerbergbahnen, per Pedes oder mit dem Bike.Die klare Bergluft und atemberaubende Ausblicke - das macht das Zillertal so attraktiv für Aktiv- und Erlebnisurlauber. Neben Golfen, Skifahren im Sommer, Wandern, Biken, Klettern oder Wassersport bietet das Zillertal traumhafte Trailrunning-Strecken. Neu ab September ist der Krölli-Trail in der Region Mayrhofen-Hippach. Zudem werden sich auch dieses Jahr wieder viele begeisterte LaufsportlerInnen bei den drei großen Laufevents im Zillertal einfinden. Beim Schlegeis3000 Vertical & Skyrace & Trailrun wird es am 22. und 23. Juli heiße Sohlen geben. Ausgangspunkt ist der malerische Schlegeis-Stausee auf 1.800m Seehöhe. Am 20. August heißt es für Laufsportenthusiasten dann erneut: früh aufstehen! Um 5 Uhr morgens geht's los, beim 54. Zillertaler Steinbockmarsch und Steinbocklauf in Ginzling. Drei Wochen danach steht das weiteste Laufhighlight des Jahres im Zillertal an. Bei den Mayrhofen Ultraks können sich Trailrunner am 9. und 10. September auf unterschiedlichen Strecken miteinander messen, unter anderem gibt es eine 100km Langstrecke mit 8.800 Höhenmetern.Sportverliebt im Zillertal Mehr Infos und Tipps (https://www.newsroom.pr/at/sportverliebt-im-zillertal-15922)Pressekontakt:Kathrin BaumannZillertal TourismusBundesstraße 27 d6262 Schlittersm: +43 664 5003302www.zillertal.atpresse@zillertal.atMag. Jennifer PlattnerProMediaBrunecker Str. 16020 Innsbruckt: +43 512 214004 - 17m: +43 664 5208373www.newsroom.prjennifer.plattner@pro.mediaOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132610/5245374