Nachdem der DAX noch freundlich in die Woche gestartete war, ging es ab Mittwoch steil abwärts. Brandbeschleuniger waren am Freitag die Inflationszahlen aus den USA. Während eine Teuerungsrate von 8,3 Prozent erwartet wurde, stieg diese auf 8,6 Prozent. Wegen der Inflationssorgen ging es auch für den DAX auf Talfahrt.Für den DAX endete die Woche mit einem Schlag. Noch zuvor generierte er am Donnerstag mit Kursen unterhalb der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bei 14.230 Punkten ein Verkaufssignal. ...

