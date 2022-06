Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX gab auf Wochensicht mit -0,8% leicht nach. International hielten sich Anleger bedeckt, nur Öl- und Gaswerte wurden nachgefragt. Unter dem steigenden Zins- und Renditepfad litten vor allem Finanz- und Immobilienwerte. Wie erwartet kündigte die EZB gestern für Juli die erste Zinserhöhung seit einem Jahrzehnt um 25 Basispunkte an mit möglichem weiteren Zinsschritt von 50 Basispunkten im September. Unerwartet fiel jedoch die stärkere Anhebung der Inflationserwartung bei gleichzeitiger Absenkung der Wachstumsprognosen aus, was zum Abgabedruck an den Finanzmärkten diese Woche beitrug. Österreich folgte den internationalen Vorgaben mit SBO und OMV an der Spitze sowie schwächelnden Bankwerten. Schlusslicht war abermals die Immofinanz, deren Kurs ...

