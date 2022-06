HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3005 Doris Kemptner hat ihre Masterarbeit zu Yoga geschrieben, unterrichtet Yoga und war auch quasi die Miss Yoga im Österreichischen TV. Als absoluter Laie frage ich sie, ob Yoga ein Sport ist, ob man auch als mittelalter Mann, der im Kreuz bedient ist, einsteigen kann, ob es die perfekte Musik zu Yoga gibt und was man vor dem Einstieg in die Materie wissen sollte. Weltenbummlerin Doris ist unter https://doriskemptner.com zu erreichen und zu buchen. About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 von Christian Drastil Comm. erworben, Mehr unter http://www.sportgeschichte.at . Der neue SportWoche Podcast ist eingebettet in "Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr)" und erscheint, wie es in Name ...

