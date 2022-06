Good News: Tesla will nun - nach Amazon und der Google-Mutter Alphabet - ebenfalls einen Aktiensplit durchführen. Das gab das US-Unternehmen am Freitag nach US-Börsenschluss bekannt: Der Verwaltungsrat wolle einem Split im Verhältnis von drei zu eins zustimmen werde, wenn die Aktionäre dies bei der anstehenden Hauptversammlung befürworten.Tesla hatte bereits im März mitgeteilt, einen Split zu planen (DER AKTIONÄR berichtete). Es war aber unklar, in welchem Verhältnis.Aktiensplits ändern eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...