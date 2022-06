Berlin (ots) -Immer mehr Zerstörung und Tausende Tote: Nach fast vier Monaten Krieg ist weiter kein Ende in Sicht, Russland schickt immer noch mehrTruppen über die Grenze und doch schwindet auch in Deutschland zusehends das Mitgefühl für die schwer geschundene Ukraine. Lassen wir die Ukraine im Stich? Braucht es noch mehr Waffen und eine größere NATO? Oder braucht es statt stets noch härteren Sanktionen, die zunehmend unsere eigene Wirtschaft treffen, neue Antworten auf den russischen Angriffskrieg?Politik-Talk DIE RICHTIGEN FRAGEN, Sonntag, 12.6.2022 ab 22:45 Uhr bei Bild TVThema: "Krieg ohne Ende - endet auch unsere Hilfe?"Im Studio zu Gast bei Moderator Kai Weise:Anton Hofreiter (Grüne), der mehr Unterstützung für die Ukraine fordert und sagt: "Pazifist ist, wer Waffen schickt!"Andrij Melnyk (ukrainischer Botschafter in Deutschland), der vom Westen enttäuscht ist und meint: "Berlin lässt die Ukraine im Stich!"HA Schult, Aktionskünstler, der den offenen Brief an Kanzler Scholz unterschrieben hat und sagt: "Keine weiteren schweren Waffen!"Antje Hermenau, Ex-Grüne, die von ihrer ehemaligen Partei schwer enttäuscht ist und meint: "Die Grünen betreiben Kriegs-Stürmerei!"Peggy Lindemann, Chemie-Laborantin aus Schwedt, die sich aufgrund der Sanktionen um ihren Arbeitsplatz sorgt und meint: "Unser Land ist wichtiger als Waffen für die Ukraine."Pressekontakt:Christian SenftPressesprecher BILD-GruppeAxel Springer SE, Axel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.compresse.BILD.tvwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5245502