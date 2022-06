Die Vortragenden von Fluence werden in fünf Sessions während der dreitägigen Konferenz über Beleuchtungstrends in der Gartenbauindustrie und über das Wachstum der LED-Technologie sprechen

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die gewerbliche Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute sein komplettes Referentenprogramm für die 2022 GreenTech Amsterdam-Konferenz, dem führenden globalen Branchentreffen für die Gartenbauindustrie, bekannt, darunter CEO David Cohen und General Manager der Region EMEA Timo Bongartz.

Die Redner von Fluence werden über neue Innovationen bei datengestützten Gartenbaustrategien, die neuesten Forschungsergebnisse über die Wirkung von Beleuchtungslösungen der nächsten Generation auf das Pflanzenwachstum und die Rolle der LED-Beleuchtung in der Cannabisindustrie sprechen. Die Gartenbauspezialisten von Fluence stehen Ihnen am Stand Nr. 05.524 für Gespräche über die umfassende Produktpalette des Unternehmens zur Verfügung. Dabei werden auch die neuesten Leuchten und Lichtsteuerungen von Fluence vorgestellt: RAPTR die Eins-zu-Eins-HPS-Ersatzleuchte des Unternehmens Wireless Flex Dimming, SPYDR Fang, VYNE und RAZR Modular System.

"Die GreenTech Amsterdam ist eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Konferenzen der Welt. Das Team von Fluence freut sich darauf, neben einigen der renommiertesten Branchenexperten an einer Reihe von informativen Panels für Anbauer teilzunehmen", sagte Cohen. "Ich freue mich immer über die Gelegenheit, persönlich mit unseren Kunden zu sprechen und einen wertvollen Einblick in die Lösungen zu erhalten, die Anbauer suchen. Wir sind überzeugt, dass die erweiterte Produktpalette von Fluence die Erwartungen der Anbauer in Bezug auf die Ernteleistung erfüllen und übertreffen wird."

Fluence wird unter anderem folgende Vorträge halten:

Medizinisches Cannabis im Blickpunkt (14. Juni, 11:00-11:45 Uhr MEZ) , mit Casey Rivero, Cannabis Solutions Architect bei Fluence

, mit Casey Rivero, Cannabis Solutions Architect bei Fluence Datengetriebener Gartenbau: Erfassen und Interpretieren von Daten, wie viel ist genug? (14. Juni, 15:30-16:15 Uhr MEZ) , moderiert von Theo Tekstra, technischer Direktor der Region EMEA bei Fluence

, moderiert von Theo Tekstra, technischer Direktor der Region EMEA bei Fluence Die Cannabisindustrie auf dem Weg ins nächste Jahrzehnt (15. Juni, 14:15-15:00 Uhr MEZ) , moderiert von David Cohen, CEO von Fluence, mit Elad Toby, Gründer von Remy, Levin Amweg, Mitbegründer und CEO von Cannerald, und Timo Bongartz, General Manager der Region EMEA bei Fluence

, moderiert von David Cohen, CEO von Fluence, mit Elad Toby, Gründer von Remy, Levin Amweg, Mitbegründer und CEO von Cannerald, und Timo Bongartz, General Manager der Region EMEA bei Fluence Energie sparen durch neue Innovationen und Lösungen (16. Juni, 11:45-12:30 Uhr MEZ) , mit Theo Tekstra, technischer Direktor der Region EMEA bei Fluence

, mit Theo Tekstra, technischer Direktor der Region EMEA bei Fluence Ist der Indoor-Anbau nachhaltig? (16. Juni, 13:15-14:00 Uhr MEZ), mit Timo Bongartz, General Manager der Region EMEA für Fluence

"Unsere Priorität ist die Entwicklung und Bereitstellung der fortschrittlichsten Beleuchtungslösungen für die gesamte EMEA-Region und darüber hinaus", so Bongartz. "Die GreenTech ist eine hervorragende Gelegenheit, die Anbauer darüber aufzuklären, was möglich ist, wenn sie auf die LED-Beleuchtungslösungen von Fluence umrüsten. Anbauer, Partner und Kollegen: Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen!"

Weitere Informationen über Fluence, die Produkte und die Zukunft der LED-Beleuchtung erhalten Sie am Stand Nr. 05.524 oder unter www.fluence.science.

