Am Samstag, 11. Juni fand die erste Pride in Liechtenstein - kurz "liPride" - statt. Der Verein FLay organisierte die Veranstaltung unter dem Motto "Kumm o & trau Di".Regierungsrat Manuel Frick nahm gemeinsam mit der Schweizer Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, Patricia Schiess vom Liechtenstein-Institut, David Kranz von der Jungen FBP sowie Stefan Marxer vom Verein FLay an der Podiumsdiskussion teil. Dabei wurden unter anderem die Themen der Adoption und Fortpflanzungsmedizin in Bezug auf Art. 25 des Partnerschaftsgesetzes und den damit verbundenen Entscheid des Landtages vom Mai, die "Ehe für alle" und die "LGBTIAQ+-Studie" diskutiert.Regierungsrat Frick führte aus, dass das Ministerium für Gesellschaft und Kultur bzw. der Fachbereich Chancengleichheit des Amtes für Soziale Dienste derzeit die Durchführung einer solchen Studie prüft. Er ging zudem auf die Massnahmen ein, die der Fachbereich Chancengleichheit im Bereich der sexuellen Orientierung bereits umgesetzt hat oder die geplant sind, wie beispielsweise die Broschüre für Angehörige von trans Menschen und die Broschüre zum Thema Coming-Out.