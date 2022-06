Bei Alibaba feierten in der vergangenen Woche die Bullen. So notieren die Kurse 17,84 Prozent fester als in der Vorwoche. Für die Aktie ging es an drei der fünf Tage nach oben. Den größten Anstieg verzeichnete Alibaba dabei am Mittwoch mit einem Plus von 14,67 Prozent. Doch wie geht es nun weiter?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 121,06 ...

