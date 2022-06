Experian, dasweltweit tätige Unternehmen im Bereich Informationsdienstleistungen, hat heute zwei globale Berichte veröffentlicht, die das Engagement des Unternehmens bei der Schaffung einer besseren Zukunft für Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt verdeutlichen.

In Anbetracht der Tatsache, dass ein Drittel der erwachsenen Weltbevölkerung keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen hat, ist es unerlässlich, dass Unternehmen wie Experian ihre Verantwortung erkennen und helfen. Angesichts der drohenden Inflation und des zunehmenden ökonomischen Drucks auf die Haushalte in aller Welt ist die Mission von Experian, den Menschen zu helfen, ihre Finanzlage zu verbessern, heute wichtiger denn je.

Im Improving Financial Health Report (Bericht zur Verbesserung der Finanzlage) zeigt Experian, wie das Unternehmen die Finanzlage von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verbessern kann durch die Kombination seiner Kernprodukte, sozialer Innovationen und Investitionen in die Gemeinschaft.

Mehr als 134 Millionen Verbraucher benutzen die kostenlose Verbraucherplattform von Experian, die ihnen Zugang zu Online-Diensten wie CreditExpert in Großbritannien, Credit Tracker in den USA und Serasa Free Score in Brasilien bietet, die es ihnen ermöglichen, ihre Kreditwürdigkeit zu managen und zu verbessern. Dies ist eine Ergänzung zu Experian Go einem in diesem Jahr gestarteten Verbraucherservice, der die finanzielle Inklusion fördert und bereits vielen "kreditunsichtbaren" Verbrauchern geholfen hat, ihr Kreditprofil aufzubauen.

Seit der Gründung des Programms United for Financial Health vor zwei Jahren haben Experian und die NGO-Partner 87 Millionen Menschen erreicht. Sie sind auf gutem Weg, das Ziel von 100 Millionen Menschen bis 2024 zu erfüllen.

Die Investitionen von Experian in soziale Innovationsprodukte, mit denen von Mitarbeitern entwickelte Ideen gefördert werden, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, haben seit 2013 82 Millionen Menschen erreicht, und die Mitarbeiter von Experian haben in den letzten 12 Monaten nahezu 25.000 Stunden ihrer Zeit ehrenamtlich in ihren lokalen Gemeinschaften investiert.

Weitere Informationen über die Ziele von Experian in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens.

Darüber hinaus wurde heute der zweite globale Diversity Equity and Inclusion Report (Bericht über Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) von Experian veröffentlicht, der einen tiefen Einblick in das Konzept von Experian für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion gibt.

Über Experian

Experian ist der führende globale Anbieter von Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Finanzierung des Studiums eines Kindes bis hin zum Ausbau eines Geschäfts durch die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden ermöglichen wir den Verbrauchern und unseren Kunden die Verwaltung ihrer Daten mit Zuversicht. Wir verhelfen Einzelpersonen zur Übernahme der Kontrolle über ihre Finanzen und zum Zugang zu Finanzdienstleistungen, Unternehmen zu Wachstum und intelligenteren Entscheidungen, Kreditgebern zur verantwortungsbewussteren Vergabe von Krediten und Organisationen zur Verhinderung von Identitätsbetrug und Kriminalität.

Wir beschäftigen 20.600 Mitarbeiter in 43 Ländern und investieren jeden Tag in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden bei der Maximierung sämtlicher Chancen zu helfen. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und sind Bestandteil des FTSE-100-Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unseren globalen Content-Hub in unserem globalen Nachrichtenblog, wo Sie die neuesten Nachrichten und Erkenntnisse des Konzerns finden.

