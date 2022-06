Der Batteriehersteller Varta war lange Zeit Liebling deutscher Anleger. Doch seit August letzten Jahres befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend. Zwar sah es Anfang der Woche so aus, als könne Varta nun erstmals wieder entscheidende Kaufsignale senden, doch an den folgenden Tagen wurde diese Hoffnung beinah jäh zerstört. Allerdings hat es Varta nach wie vor selbst in der Hand!

Denn die Ellwanger planen den Einstieg in die E-Mobilität und sind gerade dabei, ihre Kompetenz und Marktführerschaft bei den Mini-Batterien zu nutzen, um auch den Markt für E-Autos aufzumischen. Bereits 2024 dürften die neu entwickelten V4Drive-Zellen in nennenswerter Stückzahl vom Band laufen und damit vor allem den Markt für Sportwagen beleben. Doch bis dahin kostet die Entwicklung der V4Drive-Zellen inklusive Produktionsstätten natürlich erst einmal Geld. Die Folge:

Im abgelaufenen Quartal erlöste Varta rund 185 Millionen Euro und damit neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn allerdings sogar um mehr als 35 ...

