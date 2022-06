Anteilseignern von Powercell dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. So liegen die Notierungen heute 10,29 Prozent niedriger als vor Wochenfrist. An drei der vier Sitzungen erlitt der Titel Kursverluste. So richtig fies war es für Powercell am Donnerstag mit einem Minus von 8,42 Prozent. Was das der Anfang vom Ende?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. Die Aktie müsste nur rund vier Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...