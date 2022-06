Vancouver, British Columbia, Kanada - 11. Juni 2022 - bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (FWB: 0I50, WKN: A3DNBE) (das "Unternehmen" oder "bettermoo(d) Food") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft bettermoo(d) Holdings Corp. ("bettermoo(d)"), eine Marke für Milchalternativen, sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Akquisition eines europäischen Unternehmens befindet, das es bettermoo(d) ermöglichen würde, bereits in diesem Sommer mit der Einführung einer Markenlinie pflanzlicher Milchalternativen in den lukrativen europäischen Markt für Milchalternativen einzusteigen.

Das Unternehmen steht kurz vor Abschluss der Verhandlungen über die Akquisition dieses europäischen Unternehmens für Milchalternativen und erwartet, die Aktionäre in den kommenden Tagen nach Abschluss der Akquisition entsprechend zu informieren. Die Formulierung für die ersten Produkte, die auf den Markt gebracht werden sollen, wurde mit der firmeneigenen Kräutermischung von bettermoo(d) abgeschlossen, die speziell entwickelt wurde, um den Geschmack von Milch und traditionellen Milchprodukten aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachzuahmen. Nach der Übernahme dieses Unternehmens geht bettermoo(d) davon aus, seine Milchersatzprodukte im Sommer über das bereits bestehende Vertriebsnetz des Akquisitionsziels in Europa auf den Markt bringen zu können. Das Unternehmen freut sich über die jüngsten Reaktionen des Marktes auf die laufenden Entwicklungen, die sich in einem gestiegenen Aktienkurs niederschlagen, und freut sich, die Meldung über den bevorstehenden Eintritt in den europäischen Markt herauszugeben.

Das österreichische Unternehmen bedient derzeit einen lokalen Markt in Österreich sowie Deutschland, das bevölkerungsreichste Land Europas. Mit 83 Millionen Einwohnern[i] ist Deutschland der größte Markt in Europa mit einem hohen BIP und progressiven Kauftrends für Milchalternativen und ist das ideale Ziel für eine europäische Markteinführung, da sich 10 % der deutschen Verbraucher pflanzlich ernähren, der höchste Anteil unter den europäischen Ländern, wobei sich weitere 30 % als Flexitarier bezeichnen.#_edn2 Jüngste Statistiken zeigen, dass der Milchkonsum unter den Deutschen auf ein Rekordtief zurückgegangen ist und sich der Milchverbrauch im ganzen Land in den letzten 50 Jahren halbiert hat.[iii],#_edn4 Da eine beträchtliche Anzahl von Deutschen bereits den Wechsel zu milchfreien Alternativen vollzogen hat, deuten die Prognosen darauf hin, dass der Absatz von pflanzlicher Milch in Deutschland bis 2026 auf $326 Millionen steigen könnte, gegenüber $187 Millionen im Jahr 2020.[v]

Die pflanzlichen Produkte der Marke bettermoo(d) sind das erste in Europa erhältliche Produkt des Unternehmens und stellen eine bedeutende Chance dar, von einer der am schnellsten wachsenden veganen Konsumentengruppen zu profitieren. Die Expansion des Unternehmens nach Europa wird durch umfangreiche Forschungsarbeiten unterstützt. Am überzeugendsten sind die Prognosen einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) auf dem pflanzenbasierten Lebensmittelmarkt von 7,1 % auf dem gesamten Kontinent zwischen 2021 und 2026 mit einer geschätzten Bewertung von $2,22 Mio.[vi], und eine erstaunliche CAGR von 10,1 % und ein prognostizierter Marktwert von $16,7 Milliarden bis 2029[vii] auf dem damit verbundenen pflanzlichen Lebensmittelmarkt.

Aufgrund des wachsenden Verbraucherbewusstseins in Bezug auf Gesundheit, Umweltbelange und Mitgefühl für Tiere deuten die gesamteuropäischen Trends in der Lebensmittelversorgung auf eine zunehmende Verlagerung zu vegetarischer und veganer Ernährung hin. Allein in den letzten vier Jahren hat sich die Zahl der Veganer in Europa von 1,3 Millionen auf über 2,5 Millionen verdoppelt, ein Segment, das 3,2 % der Gesamtbevölkerung des Kontinents ausmacht - von diesem Segment geben 45,5 % an, dass sie sich mehr vegane Lebensmittelalternativen, einschließlich Käseersatz[viii], wünschen.

Der Zielmarkt des Unternehmens für seine pflanzenbasierten Lebensmittel- und Getränkelinie(n) ist nicht auf Veganer beschränkt, sondern umfasst ein breites Spektrum an Verbrauchern, darunter Flexitarier, Verbraucher mit Laktoseunverträglichkeit und Verbraucher, die nach "sauberen" Lebensmitteln und Getränken suchen.

Das Unternehmen ist sich bewusst und verpflichtet, den Verbrauchern qualitativ hochwertige, organische und nachhaltig beschaffte pflanzliche Milchalternativen zu bieten und letztlich den Weg in eine aufstrebende, pflanzenbasierte Lebensmittelrevolution zu ebnen.

"Mit dem bevorstehenden Abschluss der Akquisition und der anschließenden Markteinführung unserer Produkte in Europa in diesem Sommer bin ich der Ansicht, dass bettermoo(d) für ein massives Wachstum gut aufgestellt ist. Dieser Kontinent bietet eine vielversprechende Perspektive für Unternehmen wie bettermoo(d), die die Revolution veganer Lebensmittel vorantreiben. Der deutsche Markt scheint, basierend auf Statistiken und bestehenden Prognosen, die den alternativen Markt für Milchprodukte in Europa bewerten, für uns der lukrativste und aufnahmebereiteste zu sein. Wir sehen den Eintritt in den deutschen Markt als ersten Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden europäischen Expansion an", sagte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d) Holdings.

