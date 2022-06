Kriftel (ots) -Der erste Blick unseres Gegenübers wandert immer in die Augen. Deshalb ist eine gepflegte und schöne Augenpartie so wichtig. Es gibt besondere Algen, die genau dafür sorgen. Daraus werden die Labiona Augenpads hergestellt. Sie lassen die Augenpartie sofort frischer aussehen und lindern Tränensäcke, Augenfalten und Augenringe.Die Augenpads sind vegan, ohne Parabene und ohne Alkohol. Es gibt zwei Arten von Augenpads: Die Grünalgen Augenpads mildern Augenringe und fördern die Kollagenproduktion. Die Rotalgen Augenpads lindern Tränensäcke und Augenfalten, während sie der Augenpartie ein frisches und strahlendes Aussehen verleihen.Japan-Reise ist der Beginn einer einzigartigen ErfolgsgeschichteGründer Max Schubert erfuhr auf einer Japan-Reise von der hervorragenden Wirkung der Algen auf die Haut. Diesen Trend hat er nach Deutschland gebracht und ist stolz auf den hiesigen Erfolg: "Ich bin froh, eine natürliche Lösung gefunden zu haben. Die Nachfrage nach den Augenpads ist enorm. Ich freue mich, dass ich schon tausenden Frauen zu strahlenden Augen verhelfen konnte."Kundin Petra Weinhard berichtet: "Der Vorher/Nachher Unterschied ist verblüffend und ist sogar meinem Mann sofort aufgefallen. Ich bin total glücklich mit den Augenpads."Stellvertretend für die zahlreichen zufriedenen Labiona-Anwenderinnen, erzählt Johanna Klein: "Seitdem ich die Augenpads anwende, fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut. Ich muss mich endlich nicht mehr unter Schminke verstecken und bin dafür sehr dankbar!"Die Kraft der Grünalge gegen AugenringeMit zunehmendem Alter lässt die Kollagenproduktion der Haut nach und diese wird dünner. Die Blutgefäße schimmern durch und zeigen sich unter den Augen als dunkle Ringe. Die Augenpads von Labiona (https://labiona.de/) sind mit einem Gel auf Grünalgenbasis getränkt, welches die Haut kühlt und die Blutgefäße zusammenzieht. Unmittelbares Ergebnis: Die Augenringe sind für mehrere Stunden reduziert. Regelmäßig angewandt, regt das Gel die Kollagenproduktion der Haut an. Das stärkt die empfindliche Haut unter den Augen und die Blutgefäße schimmern dauerhaft weniger durch.Die Kraft der Rotalge gegen Falten und TränensäckeWenn die Haut altert, wird sie nicht mehr ausreichend mit Mineralien und Feuchtigkeit versorgt. Die Durchblutung wird schwächer und die Zellaktivität lässt nach - die Haut erschlafft. Die Labiona Augenpads auf Rotalgenbasis bieten eine Tiefenwirkung. Das Gel fördert die Durchblutung und die enthaltenen Mineralien erhöhen die Zellaktivität. Die Haut wird gekühlt und mit Feuchtigkeit versorgt. Dadurch wird die Spannkraft verbessert und Augenfalten und Tränensäcke gelindert.Hohe Wirksamkeit und Geld-zurück-GarantieDie Augenpads auf Algenbasis (https://labiona.de/) von Labiona sind dermatologisch getestet und mit "sehr gut" bewertet. Durch permanente Qualitätskontrollen stellt das Unternehmen sicher, dass eine hervorragende Hautverträglichkeit und ausgezeichnete Qualität der Produkte gewährleistet ist.Es wurden Kundenbefragungen durchgeführt. Diese bestätigen, dass Ergebnisse bereits nach der ersten Anwendung sichtbar sind und sich über längere Zeit weiter verbessern. Die Grünalgen Augenpads haben Augenringe deutlich reduziert. Die Rotalgen Augenpads konnten Tränensäcke und Augenfalten sichtbar lindern.Die Labiona Augenpads sind sowohl online als auch in Apotheken erhältlich. Wer im offiziellen Online-Shop bestellt, erhält eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So können Sie sich ohne Risiko selbst von der hohen Wirksamkeit der Augenpads überzeugen.Hier 30 Tage risikofrei testen: www.labiona.de (https://labiona.de/)Pressekontakt:Max SchubertGeschäftsführerTelefon: 06192-9391050E-Mail: info@schubert-care.deOriginal-Content von: Labiona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163579/5245607