Der Chemiekonzern Bayer musste in den vergangenen Monaten unzählige Klagen über sich ergehen lassen. In den allermeisten Fällen wurde dabei gegen Bayer entschieden, ehe es zuletzt eine Trendwende zu beobachten gab. Jetzt hat ein weiteres US-Gericht in Kansas die Vorwürfe zurückgewiesen, dass zwischen der Krebserkrankung des Klägers und dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup ein Zusammenhang besteht!

Zuletzt war Bayer zudem wegen der Russland-Politik ein wenig in die Kritik geraten. Doch die Leverkusener haben sämtliche Ausgaben, Werbungen etc. in Russland zurückgestellt, liefern aber weiter überlebenswichtige Medikamente in das Land. Bayer-Chef Baumann ist zuversichtlich: "Gerade im Agrargeschäft sehen wir ein deutlich positiveres Marktumfeld als in den vergangenen Jahren".

