Die Hoffnungen beim Impfstoffhersteller Valneva und seinen Aktionären ruhten bislang auf dem Juni. Doch am späten Freitagabend sorgte eine Meldung des Unternehmens für eine echte Schockwelle. Der Aktienkurs fiel daraufhin ins Bodenlose. Am Ende stand auf der Handelsplattform Tradegate ein Minus von 17 Prozent in den Büchern. Die Aktie rutschte deutlich unter die Marke von 10 Euro. Was war passiert?

Bereits Ende April hatte die EU die Liefervereinbarung aufgekündigt, sofern der Corona-Impfstoff nicht zeitnah die Zulassung erhält oder die Franzosen zumindest so nachbessern, dass eine Zulassung in Aussicht steht. Zwar hat Valneva Maßnahmen ergriffen, doch das reicht der EU-Kommission offensichtlich nicht.

So haben zwar einige der Mitgliedsstaaten ihr Interesse an dem Impfstoff bekräftigt, doch die kolportierten Abnahmemengen ...

