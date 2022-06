In einem schwachen Gesamtmarkt ist gegen Ende der Handelswoche auch der Kurs der Palantir-Aktie wieder gesunken. Unterdessen arbeitet der Spezialist für Datenanalyse und -verarbeitung daran, sich den nächsten Großauftrag zu krallen. Palantir dürfte dabei ganz gute Chancen haben, denn ernsthafte Konkurrenz gibt es kaum.Palantir bewirbt sich darum, die Software-Grundlage für das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien zu legen. Das berichtet die Financial Times. Demnach geht es um einen Auftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...