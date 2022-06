Ein ETF und die Dividende ist ein überaus verzwicktes Thema. Häufig gilt, dass viele Indexfonds entweder eher wenig ausschütten. Oder aber, dass die Qualität ein Manko ist. Gerade in volatilen Abwärtszeiten sinkt häufig auch die Ausschüttung. Der Querschnitt ist in der Regel eben nicht so qualitativ, dass sich der Kompromiss im Regelfall lohnt. Wer als ETF-Investor spezifischer und qualitativer schaut, der kann es womöglich auf Dividendenwachstum absehen. Aber ist das eine wirklich gute Variante? ...

