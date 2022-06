News von Trading-Treff.de Eine weitere Woche mit Rückschlägen an den Märkten. Der S&P500 verliert -5.05%. Nasdaq und Russel sehen nicht besser aus. Und in meinen Depots kommt es vor allem am Freitag wieder zu heftigen Verlusten, so dass die Woche mit insgesamt -44.052,08 EUR beendet wird. Verlust von -44.052,08 EUR im Depot Die Marktampel bleibt gelb, aber grüne Kriterien fallen massiv zurück. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht ...

