Solothurn (ots) -Nach 2 Jahren Unterbruch wegen der Corona-Pandemie fand am 11. Juni 2022 wieder der FRAISA ToolChampions-Wettbewerb in Bellach SO statt. Diesmal mit einem besonderen Highlight, denn die Bestplatzierten qualifizierten sich direkt für die Teilnahme an den SwissSkills.Die Auszeichnung als nationaler Sieger in der Kategorie "konventionelle Bearbeitung" der "FRAISA ToolChampions" am 11. Juni 2022 in Bellach verdiente sich Felix Hauser von der Otto Hofstetter AG aus Uznach. Der nationale Sieger in der Kategorie "CNC-Bearbeitung" ist Thomas Mohr vom azw Ausbildungsgzentrum aus Winterthur. Insgesamt nahmen fast 1000 Lernende aus der ganzen Schweiz an den "FRAISA ToolChampions 2021/2022" teil. Über die vergangenen drei Jahrzehnte gesehen beträgt die Gesamtzahl der mitwirkenden Nachwuchskräfte über 40'000.Den zweiten Platz in der Kategorie "konventionelle Bearbeitung" errang Garvin Salzmann von der Ypsomed AG aus Burgdorf. Den dritten Rang in der Kategorie "konventionelle Bearbeitung" erreichte Riccardo Brunori von der Jabil Switzerland Manufacturing GmbH aus Mezzovico.Zweiter in der Kategorie "CNC-Bearbeitung" wurde Cédric Schlapbach von der GOMINA AG aus Niederwald. Auf den dritten Platz in der Kategorie "CNC-Bearbeitung" schaffte es Manuel Rouiller von IWC Schaffhausen.Direktqualifikation für die SwissSkillsDie 12 Bestplatzierten in der Kategorie "CNC Bearbeitung" und die 8 Bestplatzierten in der Kategorie "konventionelle Bearbeitung" qualifizierten sich direkt für die Teilnahme an den SwissSkills vom 7. bis 11. September 2022 in Bern. Der ToolChampions Wettbewerb wird damit noch etwas wertvoller.FRAISA fördert den Nachwuchs der metallverarbeitenden IndustrieMit den "FRAISA ToolChampions" setzt sich FRAISA seit mehreren Jahrzehnten für junge Berufsleute und den Werkplatz Schweiz ein. Denn sie sind die zukünftigen Aushängeschilder und Stützen der metallverarbeitenden Industrie. Insbesondere stehen die Bedeutung und die Qualitätssicherung in den Berufsgattungen Mikromechanik, Polymechanik und Produktionsmechanik im Zentrum des Interesses.