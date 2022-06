Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Der 3. Qingdao Multinationals Summit findet am 20. und 21. Juni in Qingdao statt. Nach dem Erfolg der beiden vorherigen Gipfel konzentriert sich der Gipfel in diesem Jahr auf die Optimierung von drei Aspekten: Themen, Gäste und Aktivitäten.Die Themen beschäftigen sich mit den Veränderungen in der aktuellen internationalen Wirtschaftslandschaft. Die Veranstaltung wird erstmals auch Gipfeldialoge beinhalten. Der Organisator lädt Führungskräfte multinationaler Unternehmen, Leiter weltbekannter Handelskammern und Unternehmensverbände, Experten und Wissenschaftler zu Dialogen und Austausch ein und bietet Möglichkeiten für interaktive Aktivitäten. Das berichtet das Shandong Research Center für multinationale Unternehmen.Das Wirtschaftliche Beratungstreffen der Provinzregierung Shandong wird zum ersten Mal im Rahmen des Gipfels stattfinden. Die Wirtschaftsberatungsgruppe, die hauptsächlich aus Präsidenten namhafter multinationaler Unternehmen besteht, wird virtuell oder physisch an dem Treffen teilnehmen und Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung Shandongs geben. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung einen Ehrengast haben, die Provinz Henan. Henan wird sich mit Shandong für die hochwertige Entwicklung des Beckens des Gelben Flusses koordinieren und die Funktion des Gipfels stärken, dem ganzen Land zu dienen.Bisher haben sich 313 multinationale Unternehmen aus 31 Ländern und Regionen in Übersee für die Offline-Veranstaltung angemeldet, ein Anstieg von 46 gegenüber dem vorherigen Gipfel. Von den Fortune Global 500-Unternehmen in China haben sich 57 für die Offline-Veranstaltung angemeldet, 24 mehr als beim vorherigen Gipfel. Mehr als 3.000 Gäste aus multinationalen Unternehmen haben sich bisher für die Online-Veranstaltung angemeldet.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=423173Bildtext: Der 3. Qingdao Multinationals SummitLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=423174 Bildunterschrift: Die PressekonferenzFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1837117/1_Summit.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837118/2_Press_conference.jpgPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: +86-10-630745Original-Content von: Shandong Research Center for Multinationals, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163646/5246026