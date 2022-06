In der diesjährigen Saison könnten die peruanischen Hass-Avocado-Exporte 515.000 Tonnen erreichen, was einen Anstieg von 6,6 % im Vergleich zu den 483.000 Tonnen darstellen würde, die in der Vorsaison (2021) geliefert wurden. Das berichtete der Präsident der Vereinigung der Hass-Avocado-Erzeuger von Peru (ProHass), Juan Carlos Paredes Rosales. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...