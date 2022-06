Der schwedisch-amerikanische Konzern Autoliv Inc. (ISIN: US0528001094, NYSE: ALV) wird am heutigen Montag eine vierteljährliche Dividende von 0,64 US-Dollar je Aktie für das zweite Quartal an seine Anteilsinhaber ausbezahlen. Ex-Dividenden Tag war der 23. Mai 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,56 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 75,74 US-Dollar (Stand: 10. Juni 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 3,38 ...

