DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
OSS.EM MK.ESG LCNRETF1CEO EUR LU0705291903 BAW/UFN
OSS-JP.ESG LCRB.MV UE1CEO EUR LU1254453738 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
OSS.EM MK.ESG LCNRETF1CEO EUR LU0705291903 BAW/UFN
OSS-JP.ESG LCRB.MV UE1CEO EUR LU1254453738 BAW/UFN
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