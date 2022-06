Noch deutlich schwächer als der Euro tendiert seit einiger Zeit der Yen. Gegenüber dem US-Dollar fiel die Währung Japans zum Wochenstart auf den tiefsten Stand seit 1998.Frankfurt - Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,05 US-Dollar. Am Montagmorgen kostete ein Euro im Tief 1,0476 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Mitte Mai. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro weiter von der Marke bei 1,04 entfenrt und auf 1,0375 abgeschwächt. Am Freitagabend kostete er noch 1,0395.

