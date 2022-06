Eine gute Auftragslage und höhere Verkaufspreise spielen der CPH Chemie + Papier Holding in die Hände.Perlen - Eine gute Auftragslage und höhere Verkaufspreise spielen der CPH Chemie + Papier Holding in die Hände. Die Industriegruppe erhöht nach einem guten ersten Halbjahr die Gewinnprognose für 2022. CPH habe in allen Geschäftsbereichen die gestiegenen Rohmaterialkosten weitgehend an den Markt weitergeben können, teilte die Gruppe am Montag mit. Dadurch hätten sich die Umsätze in allen Bereichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...