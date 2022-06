Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die Republica, den neuen iPhone-Lockscreen und die Entlassungswelle in der Startup-Branche. "WWDC 2022: Kommt die Apple-Brille oder nicht?" So stand es vergangene Woche im Pioneers Breakfast. Heute wissen wir: Nein. Jedenfalls hat Apple sich bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz kein Wörtchen über den möglichen nächsten Gamechanger seit dem iPhone entlocken lassen. Was der Konzern hingegen glasklar deutlich gemacht hat, sind die Pläne, in jeden Winkel unseres Lebens ...

