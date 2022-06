Für die Kryptowährungen gab es am Wochenende kein Halten mehr. Die Kurse folgten den schwachen Vorgaben aus New York tiefer. Netflix überraschte zum Wochenbeginn. Die Erfolgsserie Squid Game bekommt eine Fortsetzung. Rheinmetall kommt voran. Die ersten Marder sind fertig und der neue Panther wurde angekündigt.Der asiatische Aktienmarkt folgt heute früh der Wall Street tiefer. New York hatte am Freitagnachmittag mit starken Verkäufen auf die enttäuschenden Inflationszahlen reagiert. Entsprechend ziehen die asiatischen Benchmarks heute früh nach ...

