BARCLAYS SENKT TAG IMMOBILIEN AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 16 (24) EURGOLDMAN STARTET RHEINMETALL MIT 'BUY' - ZIEL 298 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 71 (80) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT AKER BP AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 390 (290) NOKBERENBERG HEBT ZIEL FÜR BP AUF 510 (500) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 17,50 (16) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT GULF KEYSTONE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 300 PENCEBERENBERG HEBT JADESTONE ENERGY AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 140 (105) PENCEBERENBERG SENKT KOSMOS ENERGY AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 670 (620) PENCEBERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2975 (2750) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 66 (58) EUR - 'BUY'BERNSTEIN HEBT ORANGE AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 13 (10,10) EURBERNSTEIN STARTET SHELL MIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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