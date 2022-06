Großbritanniens-Finanzaufsichtsbehörde setzt Credit Suisse nach einer Serie von Skandalen auf Beobachtungsliste (FT) Novartis veröffentlicht positive Daten zu Leukämie-Medikament KymriahTotal erhält Zuschlag für Erschließung von weltgrößtem GasfeldValneva stellt wg Bummelei der EU Impfstoff in Frage Aurelius Equity veräußert Portfolio-Unternehmen Hammerl an die BACHL Unternehmensgruppe BASF-Chef befürchtet drastische Folgen eines Gasembargos BMW will Mini aus China in den USA verkaufen (HB) Hugo-Boss-Chef Daniel Grieder bezweifelt, dass sich die Lieferketten jemals komplett erholen (FAZ) Nordex Group erhält ersten Auftrag aus Serbien über 105 MW Rheinmetall fährt Kapazitäten hoch - erste "Marder" einsatzbereit Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

