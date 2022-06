Kibbutz Sasa, Israel (ots/PRNewswire) -Auf der Eurosatory 2022 ("Plasan") wird ein aufregendes neues Fahrzeug vorgestellt, das von Grund auf für die Bedürfnisse von Militärpatrouillen und Spezialeinheiten entwickelt wurde. Das bahnbrechende Design bricht das Paradigma, dass Kräfte zwischen Mobilität, Schutz und Feuerkraft wählen mussten.Wilder bietet Stanag 4569 Level 2 Schutz für 4 Personen in einem kompakten Paket mit einem Gewicht von nur 3,7 t und einer vollen Nutzlast von 800 kg. Mit einem riesigen 370mm Federweg durch ein einzigartiges patentiertes Federungssystem, einem zuverlässigen 420Nm-Motor, der alle 4 Räder durch ein 8-Gang-Automatikgetriebe antreibt, und einer zentralen Fahrposition mit Panoramablick hat der Wilder die Mobilität und Geländegängigkeit eines Rennbuggys, kombiniert mit dem Schutz und der ferngesteuerten Feuerkraft, die normalerweise nur bei doppelt so großen Fahrzeugen zu sehen sind. Das Situationsbewusstsein ist für alle 4 Insassen im komfortablen, klimatisierten Monocoque Kitted Hullausgezeichnet, und das hintere Ladebett kann eine NATO-Palette mit Ausrüstung und Zubehör für eine lange Mission problemlos aufnehmen.Der Wilder ist leicht und kompakt und kann von CH47 intern transportiert werden, sodass er überall dort eingesetzt werden kann, wo Ihre Streitkräfte benötigt werden. Er kann mehrere Missionen übernehmen, einschließlich Aufklärung und Überfälle über das raueste Gelände und unter den härtesten Bedingungen.Zur Auswahl stehen Allradlenkung und Fernbedienung des gesamten Fahrzeugs. Die Besatzung kann das Fahrzeug und seine Waffe aus der Ferne zu einem Aussichtspunkt bringen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Mit dieser voll integrierten Drive-by-Wire-Fähigkeit und zugehörigen Kameras und Sensoren ist der Wilder auch für den voll autonomen Betrieb bereit.Wilder kann auch mit Plasans ATeMM kombiniert werden, um ein hybrides elektrisches 6x6 mit 2 t kombinierter Nutzlast und der gesamten exportierbaren Leistung und Systemfähigkeit der einzigartigen ATeMM und ATeMM Tandem zu schaffen.Dieses hochinnovative Clean-Sheet-Design wird von Plasan als schlüsselfertiges Produkt oder in Kit-Form für die lokale Montage von Fahrzeugherstellern auf der ganzen Welt angeboten.Der WILDER und der ATeMM werden auf unserem Stand EXT Pe6B, e231 auf der Eurosatory präsentiert.Bitte besuchen Sie uns unter http://www.plasan.comFolgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/615906/) , YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCw7ZGfOE0i9ASk4j6T1sWjQ), Twitter (https://twitter.com/Plasan_Int)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1828215/Plasan_Armored_Vehicle.jpgFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Meirav Ofir, Marcommiravo@plasan.comPressekontakt:+972-54-2872368Original-Content von: Plasan SASA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126634/5246082