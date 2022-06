DJ EUREX/Bund-Future dreht nach neuem Mehrjahrestief ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht: Im Handelsverlauf am Montag steht er gegen 8.08 Uhr 11 Ticks im Plus bei 147,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 146,71 Prozent. Das Tagestief liegt bei 146,49 Prozent, das Hoch bei 147,19 Prozent. Umgesetzt worden sind 21.954 Kontrakte.

Mit dem Dreh profitiert er von der allgemeinen Risikoaversion, möglicherweise auch vom leichten Rückgang der Ölpreise am Morgen. Der Abwärtstrend ist allerdings nach wie vor intakt, der beschleunigte Abwärtstrend seit Ende Mai verläuft bei etwa 148 Prozent.

"Inzwischen ist es zu einer überverkauften Marktlage gekommen, die eine vorübergehende Erholung möglich macht", heißt es bei der Helaba.

