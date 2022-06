Das Privatvermögen steigt weltweit weiter an. Doch wohin mit dem Geld Das weltweite Privatvermögen ist jetzt so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Finanzvermögen plus Sachwerte abzüglich Schulden ergeben für das Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr die Rekordsumme von 473 Billionen US-Dollar. Hierzulande beträgt der Zuwachs rund zehn Prozent oder 20,2 Billionen US-Dollar. Zum privaten Finanzvermögen zählen neben Bargeld auch Ansprüche aus Lebensversicherungen und Aktien. Immer noch investieren deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...