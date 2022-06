Seit Freitagabend befindet sich die Valneva-Aktie quasi im freien Fall. Am Ende stand auf der Handelsplattform Tradegate ein Minus von 17 Prozent in den Büchern. Valneva rutschte wieder klar unter die Marke von 10 Euro. Wer heute nun eine Aufwärtsreaktion erwartet hat, sieht sich getäuscht. Denn auch am frühen Montagmorgen geht es für die Aktie direkt weiter in den Keller. Das heißt:

Das Kartenhaus beim französischen Impfstoffhersteller Valneva scheint mehr und mehr zusammenzubrechen. Eigentlich hatte sich Valneva darauf eingestellt, im Juni die Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001 durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA zu erhalten. Bereits Ende April hatte die EU die Liefervereinbarung aufgekündigt, sofern der Corona-Impfstoff nicht zeitnah die Zulassung erhält. Zwar hat Valneva wohl die richtigen Maßnahmen ergriffen, doch das reicht der EU-Kommission offensichtlich nicht.

Die komplette Valneva-Analyse finden Sie hier

So haben zwar einige der Mitgliedsstaaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...