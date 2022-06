Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) -Eine Drohne, auch unbemanntes Luftfahrzeug (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) genannt, ist ein unbemanntes Luftfahrzeug, das von einem Drohnenflieger gesteuert wird, um bestimmte Missionen und Aufgaben zu erfüllen. Heutzutage spielen Drohnen in vielen Branchen eine wichtige Rolle. Drohnen bringen zwar die Annehmlichkeiten des Hightech-Lebens mit sich, verursachen aber auch eine Menge Sicherheitsunfälle. Die Sicherheitsrisiken, die von Drohnen ausgehen, können nicht mehr ignoriert werden.Im Jahr 2016 krachte eine Drohne in die Spitze der Space Needle in Seattle; 2017 stürzte eine Drohne in Quebec, Kanada, in ein fliegendes Leichtflugzeug. Diese Unfälle mit kommerziellen Drohnen kommen allesamt großen Tragödien gleich. Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt das Anti-Drohnen-System, auch bekannt als Counter UAV System, haben, das speziell für die Erkennung und Bekämpfung von Drohnen entwickelt wurde, um unsere Bevölkerung und die innere Sicherheit zu schützen.Genau das ist es, was die Anti-Drohnen-Lösungen von NovoQuad leisten.NovoQuads Anti-Drohnen-LösungenNovoQuad mit Sitz in den USA, ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Verteidigungs- und Sicherheitslösungen mit Spitzentechnologie, insbesondere Anti-Drohnen-Lösungen. Mit fortschrittlicher Radartechnologie und hochintegriertem Design sind die NovoQuad Anti-Drohnen-Systeme eignen sich für Schutzanwendungen in niedriger Höhe, z. B. bei Großveranstaltungen, Flughäfen, staatlichen Infrastrukturen und militärischen Einrichtungen.Es ist erwähnenswert, dass das ND-BU003 Basis-Anti-Drohnen-System, bestehend aus einer Erkennungseinheit (RF-Detektor) und einer Störeinheit (Richtungsstörer), sich durch eine ausreichende Erkennungsreichweite, hohe Kosten und eine einfache Installation und Bedienung auszeichnet. Das System bietet eine omnidirektionale Erkennung von bis zu 3 km. Eine optionale Kamera kann integriert werden, wenn der Bediener die Zieldrohne genauer überwachen und über Videoaufnahmen von der Mission verfügen möchte.Eine weitere Anti-Drohnen-Lösung, die die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zieht, ist die Handheld-Anti-Drohnen-Lösung. Als ALL-IN-ONE-System ist das ND-BD003 Handheld Anti-Drohnen-System integrierte Drohnenerkennung, Gegenmaßnahmen, Anzeige, Steuerung und Stromversorgung in einem leichten, kompakten und tragbaren Gerät, das es dem Bediener ermöglicht, den gesamten Einsatz mit einem einzigen Gerät durchzuführen. Außerdem bietet das System benutzerdefinierte Störfrequenzen für unterschiedliche Anforderungen und unterstützt die Verbindung mit einer mobilen APP zur bequemen Überwachung, Steuerung und Aufzeichnung.Mit der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie in der ganzen Welt wird auch die bestehende Technologie zur Drohnenabwehr ständig verbessert, und es werden weitere optimierte Lösungen zur Erkennung und Bekämpfung von Drohnen entwickelt. Für weitere Informationen über die Lösungen und Produkte von NovoQuad können Sie hier klicken oder kontaktieren Sie uns unter info@nqdefense.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1835806/ND_BD003_Handheld_Anti_Drone_System.jpgOriginal-Content von: NovoQuad, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163650/5246151