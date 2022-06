Dass es die vierteljährlichen geldpolitischen Entscheide der SNB in den letzten Jahren in Sachen Spannung mit Hitchcock aufnehmen konnten, ist eine masslose Übertreibung.Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank Dass es die vierteljährlichen geldpolitischen Entscheide der SNB in den letzten Jahren in Sachen Spannung mit Hitchcock aufnehmen konnten, ist eine masslose Übertreibung. Dass an den Zinsen nichts geändert wurde, war eh klar und auch sonst hielten sich die Neuigkeiten im Bericht in sehr engen Grenzen. Selbst die Inflationsprognose war eine...

