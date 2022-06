Videoanalyse DAX am Montag: Roter Wochenstart mit weiterem Abwärtsdruck. So starten wir in den DAX-Handel in der neuen Woche. DAX weiter unter Abwärtsdruck Der DAX schloss die Handelswoche auf Wochentief und hatte damit sogar das Dreieck verlassen, welches wir im Bg Picture länger beobachtete. Eine Bodenbildung ließ auf sich warten ...

