Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will nach eigenen Angaben das Kartellrecht so reformieren, dass es "zielgenau einen ähnlichen Effekt" haben wird wie eine Übergewinnsteuer. Für diese sehe er in der Ampel-Koalition keine Mehrheit, sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Habeck verwies darauf, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) es abgelehnt habe, eine Übergewinnsteuer einzuführen. "Ich weiß nicht, ob sich da noch was bewegt", sagte Habeck. Er plane jetzt erst einmal ein "Kartellrecht mit Klauen und Zähnen", um gegen mögliche übermäßige Gewinne der Mineralölkonzerne vorzugehen.

Laut Habeck soll das Kartellamt zum Beispiel auf mehr Daten der Mineralölkonzerne zugreifen können, um Einblicke in deren konkrete Preisgestaltung zu erhalten. Außerdem solle es leichter werden, Gewinne abzuschöpfen, wenn Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Als letztes Mittel sollten auch Zerschlagungen möglich werden.

Lindner hatte sich am Vorabend hinter Habecks am Wochenende bekanntgewordenen Vorschlag zur Verschärfung des Kartellrechts gestellt. "Die Richtung stimmt", hatte er im ZDF gesagt. "Ich hoffe, dass der Vorschlag der sogenannten Übergewinnsteuer damit vom Tisch ist", so der Finanzminister. Die Koalition habe im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket betont, dass das Kartellamt in die Lage versetzt werden müsse, die Märkte zu kontrollieren. Jetzt komme es auf die konkrete Umsetzung an.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr bekräftigte dies. Habeck habe vor drei Monaten einen Vorschlag zugesagt. "Ich hätte mir den früher gewünscht, aber er liegt jetzt auf dem Tisch, und da halte ich es mit Christian Lindner: Die Richtung stimmt", sagte Dürr im ZDF-Morgenmagazin.

June 13, 2022 03:15 ET (07:15 GMT)

