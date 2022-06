In diesem Bärenmarkt mit steigenden Zinsen kommt es in erster Linie auf geringe Verschuldung, hohe Profitabilität und Margenstärke an. Unternehmen, die diese Attribute mitbringen, werden gestärkt aus der Krise hervorgehen und womöglich die niedrigen Bewertungen an der Börse für Übernahmen nutzen. Das trifft auch auf Microsoft zu.Der Softwareriese hat seinen operativen Cashflow in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um rund 15 Prozent gesteigert. Für das laufende Geschäftsjahr wird sogar ein Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...